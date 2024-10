Colto da malore muore alla guida. Auto impazzita ne colpisce un’altra

Incidente mortale nella tarda mattinata di ieri a Sovigliana di Vinci. Un uomo di 71 anni, Stefano Sardelli, ha perso la vita mentre si trovava al volante della sua auto. Con molta probabilità ha accusato un malore improvviso mentre guidava lungo via Leonardo da Vinci, tra la frazione di Sovigliana e la località Petroio, indicativamente all’altezza del negozio Higo Store. La sua vettura, una Renault Clio, senza più controllo è uscita dalla propria corsia di marcia andando inevitabilmente a colpire un’altra auto, una Mini, che stava sopraggiungendo in direzione opposta. L’altro mezzo ha cercato di evitare l’impatto con l’auto del 71enne, ma senza riuscirvi. Nell’incidente, un frontale laterale, non sono stati coinvolti altri mezzi.

Alla guida della seconda vettura era presente una donna di 61 anni, che per fortuna è rimasta ferita in maniera non grave. Con una ambulanza è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Empoli per cure e accertamenti. Per il 71enne invece, nonostante il tempestivo soccorso, non c’è stato niente da fare. I sanitari del 118 hanno tentato di tutto per cercare di rianimarlo, ma il cuore di Stefano Sardelli non ha più ripreso a battere. L’uomo è deceduto sul posto.

Il tragico incidente si è verificato intorno alle 12, in un orario considerato di punta lungo una strada piuttosto trafficata. Sul posto è intervenuta la polizia municipale dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa per i rilievi e tutti gli accertamenti del caso. Per consentire le operazioni di rimozione della salma e dei mezzi incidentati la strada è stata chiusa momentaneamente al traffico per poi essere riaperta intorno alle 16.

Appresa la tragica notizia anche il sindaco di Vinci, Daniele Vanni, si è subito portato sul luogo dell’incidente, stringendosi ai familiari e facendo arrivare loro le proprie condoglianze e quelle di tutta l’amministrazione comunale. Sulla salma dello sfortunato 71enne è stata disposta l’autopsia per accertarne le cause della morte, mentre i due veicoli coinvolti nel sinistro sono stati posti sotto sequestro. A quanto appreso, Stefano Sardelli abitava in via Giusti a Spicchio, frazione del comune di Vinci.

Irene Puccioni