Coltivazioni e giardinaggio. Serve un operaio agricolo

Si ricerca operaio agricolo per coltivazioni vitivinicole, giardinaggio e piccole manutenzioni in azienda agricola di Montelupo Fiorentino. Si propone l’inserimento come tirocinante per un periodo formativo e possibile successivo inserimento in azienda. In alternativa un contratto a tempo determinato se i candidati hanno una minima esperienza nel ruolo. Non è dunque indispensabile avere esperienza pregressa nella mansione. Il contratto di lavoro prevede una durata di 6 mesi. La modalità di lavoro può essere sia full time che part time. Per accedere alla mansione è necessario avere o un diploma liceale, o un diploma a indirizzo tecnico, oppure un diploma di istituto professionale o scuola magistrale. Non è necessario essere in possesso di partita Iva. Candidature fino al 10 gennaio sul portale di Toscana Lavoro (www.lavoro.regione.toscana.it).