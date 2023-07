Colpi di calore, l'allarme dell'Asl Toscana Centro nell'Empolese Valdelsa

Il caldo che toglie la vita. Purtroppo è accaduto solo pochi giorni fa a un addetto alle pulizie in un magazzino di Firenze. E in questi giorni di temperature alle stelle sono sempre di più i lavoratori vittime di colpi di calore. Così l’Asl Toscana centro, territorio in cui rientra anche l’Empolese Valdelsa, invita tutte le aziende a tenere alta l’attenzione sul rischio di stress da calore ricordando tutte le regole di prevenzione nelle attività outdoor e indoor. A maggio anche la Regione Toscana aveva inviato una nota alle associazioni datoriali e dei lavoratori, specialmente di quelli che svolgono attività all’aperto (agricoltura ed edilizia) per richiamare il rischio, e fornire linee di indirizzo per affrontarlo. Una nota ancora più dettagliata rispetto al passato che include in primo luogo una check list per individuare le attività a rischio per le quali deve essere effettuata la valutazione. Intanto le previsioni non sono incoraggianti. Anche per oggi la Protezione civile ha diramato una nuova giornata da bollino rosso con una temperatura massima prevista di 39°. Sempre per la giornata di oggi è stato indicato un livello di rischio incendi boschivi alto o molto alto in tutti i Comuni dell’Empolese Valdelsa.