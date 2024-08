"Colline Chianti d’Elsa". Il podio è di Parravano

Ha vinto il favorito principale, Francesco Parravano del team abruzzese Aran Cucine Vejus al quale gli organizzatori di Gambassi Terme gli avevano riservato il numero uno, convinti che lo avrebbe onorato. E’ stata la sesta vittoria stagionale per questo ventitreenne, eccellente finisseur, ottimo scalatore e velocista, che si è dimostrato imbattibile nello sprint in salita davanti a un gruppetto di una dozzina di corridori. C’è da aggiungere che negli ultimi 5 km (da Casenuove all’arrivo) in costante salita, Parravano è stato attivissimo nel plotoncino a pochi secondi dalla coppia di testa formata da Regnanti e Crescioli usciti dal gruppo a 12 km dalla conclusione. I due hanno guadagnato terreno, mentre dietro restavano in dieci ad inseguire e si avvicinavano sempre più al tandem fino a raggiungerlo, con lo spunto di forza di Parravano. Bravissimo il vincitore, altrettanto Regnanti che ha cercato la rimonta e il cerretese Crescioli, giunto terzo. La corsa allestita grazie al Comune (presente il sindaco Sergio Marzocchi) e alla locale Pro Loco, ha visto al via 96 élite e under 23 di 20 squadre.

Prima del via, è stato osservato un minuto di raccoglimento per Alessio Cerullo, il cicloamatore morto 24 ore prima a Cucigliana, in provincia di Pisa, investito da un pullman mentre era in bici con gli amici. Ricordati anche Oltion Akulli atleta juniores che rimase vittima di un incidente mortale 20 anni fa nella zona di Gambassi e Alessandro Branchi, il traguardo volante a lui dedicato è stato vinto da Raffaele Veneri, mentre quello a Varna da Lorenzo Di Camillo e il gran premio della montagna a Boscotondo è stato vinto da Alessandro Baroni, premiato con una targa da Roberto e Cristina Maltinti figli del compianto Renzo, la cui società per tantissimi anni ha organizzato la gara di Gambassi. Dietro al podio Parravano, Regnanti, Crescioli, sono giunti Belleri, Bruno, Buti, Veneri, Cozzani, Boschi e Franzosi.

