Codice Rosa, gli esperti spiegano come funziona

Nell’ambito della rassegna Declinazioni femminili, oggi alle 17.30 al MMAB di Montelupo Fiorentino si terrà una tavola rotonda dedicata al Codice Rosa, presente sul nostro territorio dal 2013 e che prevede interventi sia al pronto soccorso, ma anche in situazioni cronicizzate o ad alto rischio. Per capire come funziona l’accesso tramite Codice Rosa e per riflettere sui dati e sugli interventi da attuare parteciperanno Valeria Dubini, direttrice Unità funzionale complessa attività consultoriali Asl Toscana centro e responsabile aziendale della rete Codice Rosa; Loredana Moraru, referente Codice Rosa Empolese Valdarno Valdelsa, Daniela Giustini, piscologa, Elisa Fosfori, avvocata, presidente Associazione Frida Aps, Maya Albano, psicologa e coordinatrice del Centro Aiuto Donna Lilith. Introdurrà Stefania Fontanelli, assessore alle Pari opportunità del Comune di Montelupo: "L’invito – dice - è aperto a tutte e tutti, perché la violenza potrebbe riguardare noi o qualcuno a noi vicino".