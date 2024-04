Cisco suonerà a Serravalle il 26 aprile

EMPOLI

Niente paura. Il concerto a Empoli di Cisco si farà. Servirà solo attendere ancora circa un mese. A causa del maltempo, infatti, la data del giorno di Pasquetta è stata annullata, ma Stefano Bellotti (nella foto), in arte “Cisco”, ex Modena City Ramblers, suonerà comunque in città. La nuova data da segnare sul calendario è quella di venerdì 26 aprile, a partire dalle 21 nell’area del Green Bar al parco di Serravalle (sempre con ingresso libero). Confermata la scaletta musicale speciale e una formazione speciale con componenti che sorprenderanno il pubblico. Sarà accompagnato dalla sua band e da amici storici di lunga data che tanto hanno dato al suono e alla creazione dei primi Modena City Ramblers. La serata si concluderà con Follo The Vibes Dj set. Oltre a Stefano “Cisco“ Bellotti, Vox – chitarra – bodhran; ci saranno anche altri quattro storici membri o fondatori dei Modena City Ramblers: Lucio Gaetani al bouzouki e banjo, Marco Michelini al violino e Roberto Zeno e Kaba Arcangelo Cavazzuti alla batteria e percussioni. Inoltre parteciperanno anche Max Frignani alla chitarra acustica ed elettrica, Bruno Bonarrigo al basso ed Enrico Pasini alla Tromba, fisarmonica e tastiere. Con questo tour Cisco decide di celebrare il trentennale del primo lavoro della band, ritornando sui palchi d’Italia nello stesso mese delle “Feste di San Patrizio”, che così tanto hanno ispirato l’artista e la band.