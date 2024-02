Cisalfa Sport apre in città. Oltre 10 assunzioni previste

Sabato prossimo 2 marzo Cisalfa Sport inaugurerà il suo primo negozio a Empoli, all’interno del centro commerciale “Centro*Empoli”. Sarà un punto vendita in linea con l’ultimo layout della catena Cisalfa Sport, ossia pienamente in grado di soddisfare le esigenze di tutti gli appassionati di sport con circa 900 metri quadrati di superficie, e allo stesso tempo attento all’impatto ambientale. In vista di questa apertura l’azienda è ancora alla ricerca di personale, con la previsione di oltre dieci assunzioni nelle prossime settimane, principalmente con il ruolo di “Sales Assistant” (addetta/o alle vendite). È possibile inviare la propria candidatura collegandosi al sito internet www.cisalfasport.it ed entrando successivamente nella sezione “lavora con noi”.