Cinque telecamere per più quartieri

Cinque nuove telecamere adibite alla lettura delle targhe dei veicoli in transito e in uscita, da installare nelle varie frazioni del territorio. Per un’operazione da 36mila euro complessivi (risorse comunali e finanziamenti) rientrante nell’ottica dell’incremento della sicurezza. Questo l’ultimo progetto pronto in ordine cronologico ad andare in porto a Cerreto, con i nuovi "occhi elettronici" che dovrebbero a questo punto essere installati nei prossimi giorni. Troveranno posto, previa installazione di apposita segnaletica, a Lazzeretto, Bassa, Cerreto Guidi e Stabbia. La collocazione esatta degli apparecchi verrà tuttavia decisa a breve, sulla base delle indicazione degli esponenti delle forze dell’ordine che individueranno i potenziali punti strategici. "Come amministrazione, riteniamo che la videosorveglianza rappresenti uno strumento fondamentale per prevenire e contrastare le attività illegali – ha commentato il sindaco Simona Rossetti – sia come strumento di indagine che come elemento in grado di fare da deterrente. E anche quest’ultima azione si inseriscono in un lavoro di progettazione che è stato portato avanti con l’ausilio delle forze dell’ordine".