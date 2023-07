Cinque giorni di indagini Chiude il ponte sull’Elsa

Chiude al traffico il ponte sul fiume Elsa, Scattano le indagini sulla struttura. Il provvedimento è della Città Metropolitana di Firenze e interesserà il ponte da giovedì 3 agosto al successivo lunedì 7 agosto. La chiusura è necessaria per effettuare alcuni sondaggi sull’impalcato, di cui due interesseranno le pile e due gli archi, indispensabili per poter sviluppare il progetto di manutenzione straordinaria del Ponte alla Steccaia. Si tratta dell’ultima serie di indagini prevista da un apposito piano che si aggiunge a quella già effettuata in alveo del fiume.

"Purtroppo la chiusura è fondamentale per fare ulteriori verifiche - spiega il sindaco di Certaldo Giacomo Cucini, consigliere delegato in Metrocittà -. Come promesso, i lavori stanno andando avanti e i soldi sono già stanziati. Questo ci permette più avanti di avere un nuovo ponte, idoneo a quelli che sono i volumi di flusso. Abbiamo cercato di scegliere giorni che consentissero il minor disagio possibile, anche se chiaramente la chiusura di un ponte così trafficato crea delle difficoltà. Chiediamo a tutti comprensione e collaborazione poiché si tratta di un’opera essenziale". All’esito delle indagini i progettisti avranno trenta giorni di tempo per consegnare ufficialmente il progetto definitivo, attualmente in corso di elaborazione, sulla cui base sarà convocata e conclusa una conferenza dei servizi tra i vari enti preposti ad esprimere pareri. Dopo di che seguirà la progettazione esecutiva e l’affidamento dei lavori all’impresa aggiudicataria dell’accordo quadro di lavori stradali per la Zona Empolese Valdelsa, con cui è stato stipulato il contratto lo scorso 14 giugno. Le modalità esecutive e la durata dei lavori, il cui inizio è previsto entro la metà del prossimo anno, saranno stabilite nel progetto esecutivo. Il costo complessivo dell’operzione è di due milioni e 735mila euro, interamente finanziato con i fondi del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile dedicati alla messa in sicurezza dei ponti sulle strade provinciali.

I giorni di chiusura al transito veicolare sono strettamente legati al tempo stimato dall’impresa affidataria delle indagini per svolgere i sondaggi, la quale calcola che ne occorrano quattro e, solo per fronteggiare eventuali imprevisti durante l’esecuzione, chiede che l’ordinanza si protragga per un’ulteriore giornata.