Cinema Excelsior: c’è un nuovo proprietario. Aggiudicata l’ultima asta

Empoli (Firenze), 31 maggio 2024 – Dopo diversi tentativi andati a vuoto, stavolta l’asta per trovare un nuovo proprietario del cinema teatro Excelsior ha avuto esito positivo. Ad aggiudicarselo nell’incanto dello scorso 11 aprile è stata la Guber Banca Spa , che come recita il “biglietto da visita“ si tratta di una banca digitale italiana specializzata nella gestione del credito non performing e nei servizi a favore delle piccole e medie imprese, che dal 1991 opera nel settore dell’acquisto e gestione di NPE (Non Performing Exposures).

A quanto riferito dallo stesso istituto di credito, presieduto da Francesca Bazoli e il cui ceo è Francesco Guarneri, Guber Banca è entrata nella vicenda del cinema Excelsior in veste di asset manager. L’intenzione del nuovo proprietaio è quello di mantenere l’attività della sal a, come spiega la stessa banca in una nota.

"In sintonia con la volontà del Comune di Empoli e coerentemente con la propria mission di azienda finanziaria attenta al territorio e alla responsabilità sociale della propria attività, Guber ha avviato un’interlocuzione con l’attuale gestore per rendere possibile la prosecuzione dell’attività del Cinema Excelsior. In questa fase, infatti, l’obiettivo di Guber è supportare il risanamento del gestore storico del cinema evitando di far perdere alla città un luogo così importante per la comunità".

Dopo la chiusura del Cristallo e de La Perla, la sala di via Ridolfi è l’unica rimasta in città che continua a ospitare anche spettacoli teatrali e iniziative culturali, ed è quindi un importante luogo di aggregazione sociale e partecipazione civica. Lo stabile si trovava all’asta ormai dal 2015: era partito da una cifra vicina ai 3 milioni di euro, per arrivare a poco più di 800mila nel 2019, fino a scendere lo scorso anno a 500mila euro. A frenare gli investitori, fino ad ora, è probabilmente la destinazione d’uso che ha quella struttura: in vendita, infatti, c’è soltanto l’immobile. Si tratta di circa 2mila metri quadrati distribuiti in due parti: la prima con ingresso per gli utenti da via Ridolfi ed è quella che prevede la biglietter ia, il foyer, il bar, la direzione e alcuni locali a uso deposito, oltre alle scale all’ascensore per disabili che serve per salire al primo piano. La seconda è invece caratterizzata da due piani fuori terra oltre alla parte sopra il palcoscenico e da un ampio cortile esterno con ingresso da via Tinto da Battifolle.

Nato agli inizi del ‘900 per iniziativa di Antonio Gazzeri come sala cinematografica, il cinema Excelsior venne successivamente ampliato e dotato di un palcoscenico. In questa forma è arrivata alle soglie del nuovo millennio, salvo poi trasformarsi in un cinema multisala. "Fa piacere sapere che finalmente questa lunga vicenda abbia avuto un esito postivo – commenta Antonio Ponzo Pellegrini, assessore al Commercio di Empoli – L’augurio è che la nuova proprietà prosegua l’attività del cinema, visto che l’Excelsior è l’ultimo rimasto in città, ma anche per non perdere posti di lavoro".