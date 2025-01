Cimiteri comunali, sì alla ristrutturazione. Affidato l’incarico per la progettazione

Una serie di interventi di manutenzione e di ampliamento da effettuare nei cimiteri di Capraia e Limite. Questa l’intenzione della giunta Giunti che pochi giorni fa ha affidato l’incarico per la progettazione. Un’opera che si rende necessaria in quanto il cimitero comunale di Capraia necessita di un intervento di manutenzione straordinaria degli edifici esistenti, della riparazione dei solai di copertura dei loculi e del risanamento di diverse porzioni di intonaco sottostante. E’ prevista la realizzazione di circa cento nuovi loculi, oltre a un piccolo locale per ossari e una cappella centrale per la celebrazione delle funzioni. Il cimitero comunale di Limite necessita invece di un intervento di ristrutturazione edilizia che comprende il rifacimento di una porzione di edificio con ossari, oltre al rifacimento di alcune coperture.