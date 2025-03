Ciclista colpito da arresto cardiaco

Una pedalata in campagna tra le colline di Vinci è finita con l’intervento del 118. Ieri, poco dopo le 16, i sanitari inviati dalla centrale operativa del servizio di pronto intervento sono intervenuti in via Carmignanese, a

Vitolini, nel comune di Vinci per soccorrere un uomo di 55 anni colpito da arresto cardiaco mentre era in bicicletta. A quanto appreso il ciclista, un empolese, è stato colto da malore mentre stava percorrendo la strada in sella al suo mezzo. Sul posto si sono immediatamente portate l’automedica e un’ambulanza della Misericordia di Vinci. Una volta stabilizzato, l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Empoli per tutti gli accertamenti e le cure del caso.