Chiosco in zona Samo: "Più servizi al cittadino"

L’amministrazione comunale cerca soggetti interessati ad assumere l’affidamento in concessione, per il periodo minimo di 9 anni, senza oneri a carico della stessa amministrazione, di un’area in zona Samo di circa 35 metri quadrati commerciali più 25 metri quadrati per servizi connessi. Area nella quale gli interessati dovranno manifestare la volontà di realizzare un chiosco come punto servizi al cittadino per servizi a pagamento PagoPA, bollettini postali, valori bollati, F24, deleghe bancarie, carte prepagate e poste pay, biglietti per treni e autobus. Oltre eventuali attività commerciali non alimentari connesse ed accessorie. Le domande dovranno essere indirizzate al settore assetto del territorio e lavori pubblici – Servizio Suap – con posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [email protected] Le domande saranno valutate da una commissione interna appositamente nominata successivamente all’arrivo delle richieste. Nel caso di più richieste, le proposte saranno valutate in base: numero dei servizi al cittadino offerti, alla qualità della proposta architettonica; alla luce delle proposte migliorative. I Termini per presentare l’offerta scadono il prossomo 8 luglio.