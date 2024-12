Chi vuole scoprire la "Ricetta di Natale"?

"Una ricetta di Natale", ecco il titolo dello spettacolo di Francesco Cappai per la regia di Leonardo Tommaso e Francesco Cappai e con Michela Cide, Elisa Giglio, Federico Giame Nonnis e Alessandro Redegos, che sarà rappresentato domani alle 10 al Teatro Pacini di Fucecchio, all’interno del programma della rassegna per le scuole "Ambarabà". Gli elfi conoscono a menadito il procedimento per ’fare’ il Natale. Lo conoscono talmente bene da far perdere il senso a quei gesti che, di anno in anno, diventano sempre più vuoti. Qualcosa incomincia ad andare storto per gli elfi: e se il Natale fosse qualcosa di più delle lucine, delle cene luculliane e del vischio sulla porta? Una lunghissima attesa godotiana, non ce ne voglia Samuel Beckett, nei confronti di qualcosa che doni – che stranezza il donare qualcosa al Natale – il senso al Natale, e un tacchino da cucinare che non arriva. Saranno collegate le due cose? "Una ricetta di Natale" è uno spettacolo che parla dell’essenza delle tradizioni oltre la loro fastosità, alla ricerca di ciò che si nasconde sotto la routine della festa. In un gioco colorato e musicale di ripetizioni e scatole cinesi, i bambini (età consigliata 3-8 anni) andranno alla scoperta dei valori straordinari che si nascondono dietro l’ordinarietà dei gesti che talvolta, privati del loro contenuto, rimangono pura forma.