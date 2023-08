Che Fantàsia! Giochi, spettacoli e rompicapo

GAMBASSI TERME

Un regno di magia pensato per i più piccoli. Giochi, spettacoli e rompicapo: benvenuti a Fantàsia. Torna a Gambassi Terme il tradizionale appuntamento estivo rivolto ai bambini e alle famiglie che potranno divertirsi per i sentieri del giardino comunale alla scoperta di spettacoli, attrazioni ed intrattenimento. Siamo all’edizione numero sei e la data da segnare in calendario è quella di domenica 3 settembre. Dalle 17,30 fino a tarda serata, ad ingresso gratuito performance, laboratori e installazioni rivolte all’infanzia, ma anche una sezione dedicata all’artigianato. In sintesi, divertimento per tutte le età. Si parte con la compagnia ‘Follemente’ che presenta la Vedova, spettacolo itinerante davvero particolare. Poi il ‘Mondo Pupazzo’, organizzato da Terzo Studio con il ventriloquo Nicola Pesaresi. Spazio all’area giochi per bambini, dove si contano ben 30 divertimenti che riprendono le antiche tradizioni popolari. Tappa obbligata al mercato della fantasia con alcune postazioni artigianali. Presente come ogni anno il gruppo degli ‘Astrofili di Certaldo’: tutti col naso all’insù per osservare da un telescopio le meraviglie che circondano la Terra. La compagnia ‘Molino Rosenkranz’ presenta ‘Caramelloni e Grande Vela’, animazione colorata e dinamica. Ma non è tutto.

Per lasciarsi conquistare dal passato e dalla fotografia, spazio ad una antica tecnica come il ‘minutero’, utilizzata dagli ambulanti un secolo fa. Il protagonista è il fotografo Antonio D’Ambrosio. Terzo Studio punta ad intrattenere i visitatori di ogni età con ‘Gioca la mente’: viaggio in 10 postazioni tra i rompicapo, indovinelli, paradossi geometrici e figurativi. Per concludere, l’illusionista Tiziano Cellai, con il suo stile fantasy, che porterà lo spettatore dall’immaginario alla realtà. L’evento, patrocinato dal comune di Gambassi Terme e dall’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa, è reso possibile grazie alla Pro Loco. La direzione artistica è affidata a Patrizia Pepe, mentre gli spettacoli sono curati da Terzostudio. Le illustrazioni portano invece la firma di Giulia Del Mastio.