Chance nel mondo del lusso Selezioni a Cerreto Guidi

Opportunità di lavoro e carriera nel gruppo mondiale del lusso Kering, del quale fanno parte alcuni dei più importanti e noti marchi della moda e della pelletteria quali Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato.

Al seguente indirizzo web www.kering.comittalentiofferte-di-lavoro è possibile consultare l’elenco delle posizioni aperte. Numerose interessano la Toscana, sia per i negozi che per gli stabilimenti di produzione. Tra le ultime offerte di lavoro inserite, quelle per un ‘delivery manager’, che avrà un ruolo chiave nella trasformazione tecnologica nell’area produzione e post vendita dei marchi Kering, e per un assistente al circolo ricreativo aziendale dei lavoratori (Cral) di Gucci, appartenente alle categorie protette. La sede di lavoro, in entrambi i casi, è Scandicci. A Reggello, sempre in provincia di Firenze, Gucci ricerca un consulente alla clientela con conoscenza della lingua cinese, e altre selezioni sono aperte a Monsummano Terme, Forte dei Marmi, Cerreto Guidi, Prato.