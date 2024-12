Certaldo: Piano triennale delle opere pubbliche 2025-2027 da otto milioni di euro

Il 2025 sarà un anno fondamentale per le opere pubbliche, molte delle quali impostate e avviate nella scorsa legislatura grazie ai fondi reperiti in gran parte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E in generale, c’è la volontà di intervenire sulla messa in sicurezza del territorio, sull’edilizia scolastica e sulle infrastrutture: penso ad esempio al secondo lotto della piscina, ma anche a Palazzo Pretorio". Il sindaco Giovanni Campatelli ha così presentato il Piano triennale delle opere pubbliche 2025-2027 che sarà portato in consiglio comunale nel corso della prossima seduta per l’approvazione. Vale poco meno di otto milioni di euro, con il grosso degli interventi previsti proprio per il prossimo anno: per la prima annualità si prospettano opere per un totale di 4.740.135 euro, sui 7.892.000 ipotizzati per l’intero triennio.

L’intervento più oneroso riguarda l’efficientamento energetico della scuola primaria Giosuè Carducci: si parla di 1.219.000 euro, mentre altri 925mila riguarderanno il miglioramento sismico della scuola media Boccaccio. Poi c’è il secondo lotto della nuova piscina Fiammetta: 1.115.000 euro la cifra ipotizzata, con il nuovo impianto che nelle intenzioni dell’amministrazione comunale dovrà essere pronto entro la fine del 2025 ed entrare in funzione (sotto una nuova gestione con tutta probabilità, vista la volontà di recedere da Aquatempra e di valutarne l’affidamento alla "Farmacie Certaldo Srl", ndr.) nel 2026. Ma il 2025 sarà soprattutto l’anno delle celebrazioni del seicentocinquantesimo anniversario della morte di Giovanni Boccaccio. Certaldo potrà contare su una vetrina internazionale è vuole presentarsi nel migliore dei modi: il piano indica lavori suddivisi in cinque lotti per 340mila euro su Palazzo Pretorio in modo da renderlo totalmente agibile e visitabile, 140mila per restaurare e riqualificare Casa Boccaccio (per quanto concerne il secondo lotto) ed oltre 221mila euro per l’illuminazione artistica del borgo di Certaldo Alto. Prioritario è anche il consolidamento del movimento franoso lungo la strada di Casale, per un’opera da 680mila euro. L’unico intervento che riguarda due annualità è invece quello che dovrà portare alla realizzazione di nuovi blocchi di loculi al cimitero comunale del capoluogo: 200mila euro suddivisi in egual misura nel biennio 2025-2026.

Ecco, la seconda annualità prevede diverse opere riguardanti la mobilità sostenibile: si punta alla realizzazione della passerella pedonale a margine del ponte sull’Agliena in via Roma (450mila euro con il secondo lotto di piazza Macelli) di un secondo percorso per bici e pedoni in un altro punto sopra il torrente (oltre 362mila euro) e della messa a punto di una ciclabile in via Fiorentina da piazza Macelli a via Volta (195mila) oltre che di riqualificazione di strade e marciapiedi per 325mila euro.

Completano l’annualità il rifacimento della tribuna del sussidiario del campo sportivo di via Don Minzoni (365mila) gli interventi sull’illuminazione del Palazzo Pretorio e della chiesa dei Santi Tommaso e Prospero (270mila) e la ristrutturazione del bocciodromo da 350mila euro. "Ci siamo visti costretti a posticipare quest’ultimo intervento – ha spiegato Campatelli – a causa del taglio dei trasferimenti agli enti locali annunciato dal governo nelle scorse settimane". Per il 2027, il piano vede infine il secondo lotto della sostituzione del tetto di parte del centro operativo comunale (415mila euro) ed il terzo lotto del parco Libera Tutti, a fronte di 200mila euro di spesa.