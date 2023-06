Certaldo in fermento, ultimo week-end di concerti con Eiffel 65, Negramaro Tribute e altro!

Ultimo week-end di “Certaldo in fermento“, giunto quest’anno alla sua quarta edizione, che dallo scorso 21 giugno sta animando il parco adiacente alla piscina Fiammetta in viale Matteotti. Si preannunciano tre serate di grande musica, a partire dal concerto di stasera degli Eiffel 65, orario d’inizio le 22.30, con a seguire Dj set a cura di Maghero Dj. Per la famosa band italiana, secondo appuntamento di maggior prestigio della kermesse valdelsana dopo il concerto di Cristina d’Avena di sabato scorso, si tratta tra l’altro dell’unica data nel centro Italia.

Domani sera invece spazio al Depache Mode tribute con i Mode Inside alle 22.45, preceduto alle 21.45 dal Billy Idol Tribute. Infine, domenica alle 22.45 gran finale con il Negramaro tribute, anticipato sempre alle 21.45 dal live show di Cosimo Zanna Zannelli. L’ingresso è gratuito ed ogni sera, oltre alla musica, è possibile trovare street food, stand di birra e uno spazio giochi per bambini con gonfiabili. Gli stand apriranno tutti i giorni della manifestazione alle ore 18.