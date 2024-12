Cerreto Guidi: approvato progetto per nuova scuola dell'infanzia da 3 milioni di euro

Lo scorso lunedì, il Comune di Cerreto Guidi ha approvato il progetto esecutivo, per un’operazione complessiva da oltre tre milioni di euro di quadro economico. Ed entro fine anno, dovrà essere stipulato il contratto con l’impresa edile individuata per la realizzazione dell’opera. Sono gli ultimi sviluppi relativi alla nuova scuola dell’infanzia di via Ildebrandino, nella zona di Caracosta.

Il progetto generale prevede la realizzazione di un nuovo polo scolastico comprendente la realizzazione di una scuola primaria, di una scuola di infanzia e di una palestra a servizio dei due edifici scolastici (tenendo conto che "le fasi per la realizzazione dei tre edifici saranno portate avanti sulla base delle risorse economiche di cui potrà disporre l’amministrazione comunale", secondo quanto spiegato nella relazione tecnica).

"In questa fase si stanno realizzando i lavori del primo lotto della scuola primaria – si legge nel documento - inoltre è in corso la procedura di assegnazione dei Fondi Bei, da parte della Regione Toscana, per i quali l’amministrazione ha fatto richiesta di finanziamento per il completamento della scuola primaria". L’edificio si sviluppa su un unico livello e ha una superficie lorda in pianta di circa 825 metri quadrati. Il progetto prevede tre sezioni con una superficie ciascuna di circa 49 metri quadri. Saranno tuttavia previsti anche spazi a uso collettivo, come l’agorà, il refettorio e il ’giardino d’inverno’.

Proprio il mese scorso, il Comune aveva disposto l’avvio dell’indagine di mercato preliminare alla procedura negoziata, che si è conclusa qualche giorno fa individuando quindici operatori economici. Fra questi, dovrà essere individuata in base all’offerta la ditta che si occuperà del cantiere. E ci sono già le tempistiche: per rispettare il cronoprogramma secondo le modalità di attuazione e monitoraggio del Fsc 2021-2027 (considerando che il Comune era risultato beneficiario di un finanziamento di poco inferiore ai due milioni di euro) sarà necessario stipulare il contratto prima del prossimo 31 dicembre. I prossimi giorni si annunciano insomma frenetici.