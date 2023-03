Cerbaiola, i lavoretti dei ragazzi diventano portalibri per i piccoli

Una bella iniziativa ha caratterizzato l’8 marzo del centro diurno di Cerbaiola, dove in occasione del progetto prestalibro dell’asilo nido Madama Dorè di Firenze i ragazzi, con l’aiuto degli operatori, hanno realizzato delle borsine in tessuto dipinte con la tecnica dello stencil, per contenere i librini dei bambini. Nella giornata di ieri i ragazzi sono andati quindi a consegnare le borse con una rappresentanza composta dagli stessi autori dei lavoretti. "Abbiamo vissuto dei momenti unici dove non c’era nessuna barriera ma solo accoglienza e felicità di stare insieme", commentano gli operatori del centro. Inutile sottolineare come anche i bambini del nido abbiano gradito moltissimo i regali.