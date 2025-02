Cerbaie, giri criminali nel bosco. Vertice di sei sindaci in municipio: "Ancora più servizi di controllo"

Gli ultimi fatti sono ancora più inquietanti: alle Cerbaie un uomo è stato gambizzato. Si spara, anche le bosco della droga dove – nonostante il susseguirsi di operazioni delle forze dell’ordine – si continua a spacciare e, di conseguenza, ad alimentare i giri criminali. Serve una nuova strategia di controllo delle Cerbaie come contrasto all’illegalità. Con questo obiettivo la sindaca di Fucecchio Emma Donnini ha convocato venerdì scorso in municipio i sindaci dei Comuni afferenti all’area delle Cerbaie e i comandanti della polizia municipale di ciascun Comune per implementare i servizi di controllo e di contrasto alle attività di spaccio.

All’incontro sono intervenuti i primi cittadini di Santa Croce, Roberto Giannoni, Castelfranco, Fabio Mini, Altopascio, Sara D’Ambrosio, Chiesina Uzzanese, Fabio Berti e Ponte Buggianese, Nicola Tesi. Un confronto dal quale sono emersi spunti interessanti – spiega Emma Donnini -. Riappropriarci dei nostri spazi, unici per biodiversità e bellezza, è sicuramente uno dei nostri obiettivi. Oltre all’assiduo impegno di tutte le forze dell’ordine, anche i sindaci fanno la loro parte pianificando servizi mirati, congiunti e coordinati". La sindaca ha anche annunciato che convocherà a breve la Commissione comunale sicurezza per condividere strategie di promozione della legalità e del senso civico. Intanto, proprio in queste ore, l’azione di contrasto non si ferma e un altro giro di vite allo spaccio nei boschi delle Cerbaie è stato portato avanti dai carabinieri. I militari dell’Arma della compagnia di Empoli hanno coordinato un’azione mirata nell’area, dopo un’attenta analisi dei luoghi, congiunta con i militari della stazione di Fucecchio e coadiuvati dall’amministrazione comunale con mezzi di supporto e agenti della polizia municipale. Durante il servizio sono state smantellate postazioni stanziali, recuperando materiale altamente inquinante e oggetti per il bivacco anche notturno. L’incursione è stata un’azione inserita in un più ampio presidio che tutte le forze dell’ordine stanno attuando sul territorio. "Ringrazio pubblicamente tutte le forze dell’ordine per la continua interlocuzione con l’amministrazione - commenta la sindaca di Fucecchio Emma Donnini - nell’ottica di una visione lungimirante di sicurezza per il nostro Comune".

