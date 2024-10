Ceramiche e miti per giovani creativi

Tante attività creative per grandi e piccini è quanto propone il Museo della Ceramica di Montelupo in occasione di "Famu, Famiglie al museo". L’appuntamento è per questo pomeriggio alle 16 con una visita guidata alla collezione del Museo e alla mostra "Terre di Spezierie Ceramiche per Santa Maria Nuova e le farmacie storiche della Toscana". Successivamente, a partire dalle 17 si terrà invece un laboratorio di decorazione su ceramiche per bimbi. L’occasione insomma di trascorrere un pomeriggio diverso per conoscere la tradizione ceramica di Montelupo. Ma le iniziative per i più piccoli tra letture, teatro e laboratori artistici non finiscono qui. Martedì prossimo alle 17 al Mmab di Montelupo è infatti in programma il primo appuntamento del ciclo di incontri "Alla scoperta del mito che è in te", all’interno del cartellone de "I Favolosi martedì del Mmab". Il tema di questa data è "Polifemo, la grandezza e la solitudine". Il mito del gigante pastore che scopre di non voler stare solo, si mette in viaggio e attraverso l’incontro con un altro mondo scopre se stesso. I piccoli partecipanti saranno invitati a giocare per guardarsi dentro con letture e un laboratorio creativo sul mito di Polifemo. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Età consigliata dagli otto agli undici anni. Il programma completo è sul sito del Comune nella sezione eventi.