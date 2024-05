Ceramica per le spezie. Quattro mostre a tema

Un festival che si basa sulla materia prima ceramica, facendo incontrare tradizione, arte, design ed artigianato durante un programma di mostre mercato, residenze artistiche e scambi internazionali. Oltre a workshop, talk show, performance, mostre ed eventi culturali a tema. E’ quel che promette l’edizione 2024 di "Cèramica", che inizierà il 21 giugno prossimo (alle 17) per chiudersi poi il 23 giugno successivo poco prima della mezzanotte.

Il calendario dell’evento, diretto artisticamente dalla Fondazione Museo Montelupo Onlus e prodotto dal Comune di Montelupo (che come di consueto prevede tutta una serie di attività da svolgersi in collaborazione con l’Associazione Strada della Ceramica di Montelupo, il Centro Ceramico Sperimentale, la Fondazione Vittoriano Bitossi, l’Associazione Italiana delle Città della Ceramica Aicc e Cn) sarà rifinito a breve, ma ci sono già i tratti salienti e caratterizzanti.

A partire dalle quattro mostre che i visitatori potranno ammirare nel fine settimana dedicato alla produzione montelupina più famosa. Si tratta di "Terre di Spezierie" (allestita nel Museo della Ceramica) "Spice - alchimie in ceramica" (nel Palazzo podestarile) "Cantieri Montelupo" (nella Galleria di Via XX Settembre) e "L’attimo prima" di Francesco Binfarè, la cui ubicazione sarà definita tra la Fornace del Museo e altri spazi. Nell’arco dei tre pomeriggi del festival, ci saranno anche laboratori per bambini e visite guidate, trekking e aperture in luoghi collegati, oltre a talk show con ospiti che saranno annunciati fra qualche giorno.

Verrà inoltre definitivamente inaugurata l’ultima opera per la "riqualificazione artistica" di Piazza Vittorio Veneto: si chiama "Nasce un fiore in ceramica!" e reca la firma dell’artista Ugo La Pietra, che già in passato aveva lavorato sul territorio. E’ stato inoltre deciso il tema della rassegna di quest’anno: "Cèramica, Alchimia della materia" è il titolo, che fa riferimento alla tematica relativa al ruolo della manifattura di Montelupo Fiorentino nella produzione di ceramiche da spezieria. A fare da raccordo, ci sarà infine una mostra-mercato internazionale sulla ceramica. E in attesa delle rifiniture, il conto alla rovescia può già partire.

G.F.