’Cena con delitto’ a favore dei malati di Alzheimer

Tutti al Green Bar per "non dimenticare chi dimentica". E’ una cena con delitto dal nobile scopo quella del 7 giugno alle 20 al Parco di Serravalle. L’Actor Studio Fox Dolphins presenta a Empoli "Fadery Club", uno spettacolo all’aperto in favore di Aima, Associazione Italiana Malattia Alzheimer. Partecipando alla cena spettacolo (con menù completo) si può aiutare Aima Empolese Valdelsa a portare avanti i propri obiettivi, primo fra tutti creare gli strumenti necessari a migliorare, per quanto possibile, l’assistenza ai malati di Alzheimer. L’associazione nasce per sostenere i familiari caregiver e il loro lavoro di cura, per promuovere la ricerca, anche volta a migliorare la clinica e la rete territoriale di assistenza. E realizza eventi - come in questo caso - finalizzati alla tutela e al sostegno delle persone con demenza, proponendosi come punto di riferimento e di aggregazione. In scena, gli attori della compagnia teatrale amatoriale Giulio Grosso, Alessandro Pucci, Stefania Viggiani, Fabrizio Renieri, Daniele Corradini, Paolo Galli, Franca Campigli e Cristina Frosali. Le voci fuori campo sono di Denise Pileri e Elisabetta Santini, a suono e luci penserà Lucia Lelli. Una cena al parco per divertirsi sostenendo una giusta causa. Per partecipare all’iniziativa al Green Bar è obbligatoria la prenotazione entro il 3 giugno chiamando ai numeri 3476379405 o 3391177956.