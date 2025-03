Cedimento sul rio Botta. Cominciati gli interventi in zona ponte

Valdarno, 29 marzo 2025 – Gli operai sono al lavoro in via Ridolfi per ripristinare il tratto di asfalto che ha ceduto nei pressi del ponte sul rio Botta a causa delle intense precipitazioni delle ultime settimane. Lo ha fatto sapere il sindaco Alessandro Giunti, facendo così il punto della situazione a circa due settimane dall’alluvione che ha colpito il territorio e portato all’evacuazione in via precauzionale di una mezza dozzina di nuclei familiari. Un primo intervento in attesa di poter portare a termine altre opere di consolidamento riguardanti le passerelle sui torrenti, già messe a dura prova dal meteo.

Interventi del Comune e del Genio Civile

“Il maltempo del 14 e 15 marzo ha lasciato purtroppo traccia anche sul nostro territorio. In queste settimane stiamo lavorando al massimo per superare le criticità presenti, sia come Comune che con gli altri enti preposti – ha commentato il primo cittadino di Capraia e Limite. Ci siamo mossi subito e sono iniziati anche i lavori del Genio Civile-Regione Toscana per ripristinare il pezzo di strada crollato nei pressi del ponte sul rio Botta in via Ridolfi, a Limite. E credo che i lavori siano in dirittura d’arrivo”.

Condizioni delle Infrastrutture

Sotto la lente d’ingrandimento del Comune di Capraia e Limite, a seguito di un sopralluogo effettuato dai dipendenti dell’ufficio lavori pubblici, è inoltre finita la passerella pedonale sul rio Botricello. Del resto, l’ondata di maltempo di metà mese ha procurato danni e disagi alla popolazione di tutto l’Empolese Valdelsa.

Dalle ricognizioni è infatti emerso come la struttura versi “in cattive condizioni di manutenzione” e su queste basi “è stato momentaneamente interdetto il passaggio pedonale”. Occorre quindi ripristinare la passerella o sostituirla, partendo dalla verifica delle fondazioni esistenti propedeutica alla relazione di calcolo per la presentazione della pratica strutturale al Genio Civile. E proprio per questo motivo, lo scorso lunedì, il Comune ha affidato l’incarico ad un ingegnere: nelle prossime settimane dovrebbero esserci nuovi sviluppi anche da questo punto di vista.