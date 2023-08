C’è posto a tavola Dalle pappardelle fino al fritto misto Carrellata di iniziative

Qualche suggerimento su dove andare a cena per godere degli ultimi appuntamenti all’aperto con le ricette della tradizione toscana? La mappa delle sagre ancora attive nell’Empolese Valdelsa e di quelle che inizieranno nei prossimi giorni tocca le frazioni di Empoli, si ferma a Capraia e Limite, poi a Montespertoli e Cerreto Guidi. Dal fritto misto alla singolare pizza dolce, sagre per tutti i gusti e per tutti i palati. Prenderà il via il prossimo 31 agosto per terminare lunedì 11 settembre la settima edizione della sagra del fritto misto organizzata dalla Casa del Popolo di Limite sull’Arno in piazza Vittorio Veneto. Ogni sera un ricco menù di fritto e iniziative musicali che accompagneranno il pubblico durante la cena (per informazioni contattare su WhatsApp il 3478894372, non è necessaria la prenotazione).

Conto alla rovescia anche per la 44esima edizione della sagra della pappardella a Montespertoli. L’iniziativa gastronomica, che si è guadagnata il titolo di prima sagra in Italia dedicata alla specialità della pappardella alla lepre, ritorna al parco urbano di Montespertoli dal 25 agosto al 3 settembre. Gli stand gastronomici di questa sagra storica saranno aperti ogni sera a partire dalle 19 mentre la domenica si potrà anche pranzare. I visitatori potranno assaporare la pappardella con il sugo alla lepre, una ricetta tramandata di generazione in generazione. Durante tutta la durata della manifestazione, gli appassionati potranno partecipare alla tradizionale tombola con in palio premi importanti. Da Montespertoli si torna a Empoli dove fino al 3 settembre è aperta e davvero partecipata la 16esima sagra del bombolone a Casenuove. Bomboloni, ristorante, pizzeria, bar, palco, mercatino dell’artigianato e stand associazioni; ogni sera spettacoli gratuiti e golosità.

Giovedì 24 altra data da segnare sul calendario. Al Circolo di Lazzeretto, su il sipario su una delle feste più attese dell’estate, dedicata agli amanti di una ricetta che tutto il mondo ci invidia. Alta, bassa, soffice e croccante: pizza per tutti, a ognuno la sua. La 35esima edizione della sagra della pizza si svolgerà fino al 17 settembre (prenotazioni allo 0571.587167). Tutte le sere in funzione ristorante, pizzeria, bomboloni e birreria. L’appuntamento è al circolo Tozzini di via 2 Settembre. Settembre fa rima con sagra anche nella frazione di Martignana dove sua maestà la pizza... è dolce. Pomodori, origano, acciughe, e mozzarella lasciano spazio a zucchero, cioccolato e frutta. Quest’anno, la sagra della pizza dolce è organizzata al Circolo Arci di via della Torraccia dal 6 al 10 settembre. Stando a quanto riportato dagli organizzatori sarà confermato o meno in questi giorni invece, il ritorno della cipolla di Certaldo in sagra, al momento in stand by. Avrebbe dovuto svolgersi proprio in questo periodo ma l’appuntamento potrebbe essere rimandato agli ultimi due weekend di settembre. Per prolungare ancora di più una stagione, quella fatta di tovagliette a quadri, tavolate, fiaschi di vino e convivialità, che sembra non passare mai di moda.

Ylenia Cecchetti