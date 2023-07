C’è la svolta per il traffico Orari più elastici in via Roma "La Ztl non deve essere un alibi"

Novità in vista sulla Ztl di via Roma a Montespertoli, più elastica. Vi è confronto aperto tra giunta ed (almeno una parte di) esercenti del centro storico: dopo la recente riunione con l’Associazione Commercianti e Artigiani, il sindaco Alessio Mugnaini ha annunciato via social la decisione di fare alcune modifiche al sistema della zona a traffico limitato. Con questa premessa: "La Ztl, da un calcolo sulla media oraria di apertura dei negozi, incide annualmente per circa il 15% del tempo totale di apertura di un negozio, per i negozi che sono chiusi di domenica questo dato scende al 9%. Siamo sicuri che questa sia la causa della crisi del commercio nei piccoli centri? Questo però è diventato un alibi dietro il quale chiudersi rispetto a qualsiasi altra proposta e per questo abbiamo deciso di toglierlo".

D’ora in avanti d’inverno, dal 15 settembre al 15 giugno, 39 settimane su 52, la Ztl sarà attiva solo le domeniche e i festivi dalle 9 alle 20 e in estate, dal 16 giugno al 14 settembre, 13 settimane su 52, solo il giovedì e venerdì dalle 19.30 per dare spazio alle iniziative estive, il sabato e la domenica dalle 9 alle 24. "L’obiettivo dell’amministrazione comunale – ha spiegato ieri il sindaco con una nota ufficiale – è quello di avere un centro più bello e più vissuto. Per fare questo, siamo consapevoli che servono ingenti investimenti ed una riqualificazione completa degli arredi e delle pavimentazioni ed abbiamo perciò chiesto un finanziamento alla Regione Toscana. L’obiettivo è anche quello di lavorare insieme ai commercianti per creare eventi ed attrazioni nel nostro centro. Abbiamo deciso di andare incontro alle loro richieste e ora ci aspettiamo un passo in avanti con loro proposte di animazione commerciale su cui saremo pronti a collaborare".

Ricordiamo che, quanto alle pavimentazioni in pietra delle strade della parte antica, c’è già un piano. "Personalmente – aveva proseguito nel suo post Mugnaini – ritengo che la chiusura al traffico sia un’occasione per vivere in modo diverso il paese e viverlo con più tranquillità, riconosco che non è la visione di tutti (soprattutto di alcuni commercianti) ed è necessario trovare compromessi che riescano a far fare a tutti un passo in avanti".

Andrea Ciappi