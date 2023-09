C’è ’Campagna in festa’. Il debutto a Serravalle

Cosa meglio di una festa che a metà settembre celebra la stagione del raccolto, i prodotti di punta dell’enogastronomia, la buona musica e la solidarietà? Decisamente, nulla. Ecco perché l’occasione offerta dalla prima edizione di “Campagna in festa“, in programma al parco di Serravalle sabato e domenica prossimi, è di quelle da inserire nei must del fine settimana. Due giorni alla scoperta dei prodotti enogastronomici dell’Empolese Valdelsa al ritmo di buona musica e solidarietà. Saranno presenti quattordici aziende locali che esporranno i loro prodotti e offriranno spuntini e street food. Dal formaggio al miele, dal vino all’olio, dalle verdure di stagione alla birra, dal tartufo ai salumi: il territorio mette in mostra la sua merce pregiata, il tutto, in modo sostenibile, a chilometro zero. Un’occasione per conoscere e valorizzare le produzioni locali e gettare, o rinforzare, le basi per un’alimentazione che sia sana e all’insegna della sostenibilità ambientale. Ad esporre i propri prodotti ci sarà anche DiMorto Buono, il mercatino di prodotti locali nato grazie a un progetto di agricoltura sociale presso la Rems (Residenza per Esecuzione delle Misure di Sicurezza) di Empoli.

“Campagna in festa“, oltre ai prodotti dell’agroalimentare e al risvolto sociale, si presenta anche come un’opportunità di ascoltare buona musica e divertirsi all’aria aperta. Il prossimo week-end a Serravalle, infatti, sarà anche il momento per rendere omaggio a due leggende della musica italiana: Lucio Dalla e Pino Daniele. Nella prima giornata, in collaborazione con l’Associazione Il Contrappunto, saranno proposti dal vivo brani dei due grandi artisti italiani. Domenica, invece, ci sarà il saggio musicale in collaborazione con la Scuola Musicale Lizard Empoli. Gli studenti avranno l’opportunità di esibirsi sul palco e condividere il loro talento con il pubblico. Alla manifestazione, che ricordiamo è organizzata dalla Cooperativa SintesiMinerva di Empoli e dall’Associazione culturale Jump Live con il patrocinio del Comune di Empoli e in collaborazione con l’Associazione Il Contrappunto e l’Accademia Musicale Lizard Empoli, sarà presente anche la libreria La San Paolo Libri&Persone di Empoli, con uno spazio dedicato ai libri e alla cultura. L’evento sarà aperto tutto il giorno sia sabato sia domenica e l’ingresso è libero.

Fran. Ca.