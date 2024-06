C’è ancora uno spazio da completare: "Sarà un luogo per ogni tipo di arte"

Dopo un lungo restauro, rinasce il palazzo dell’ex Cinema Puccini, in centro storico a Castelfiorentino. La prima parte del progetto, sul quale la Banca di Cambiano ha investito robuste risorse, è conclusa e sarà inaugurata oggi. Ma non finisce qui. Il centro espositivo nel 2025 si arricchirà di un tassello in più: appartamenti recuperati, adiacenti e comunicanti all’ex cinema, che diventeranno parte integrante del polo culturale. E’ ancora presto per svelarne i dettagli, visto che il cantiere è aperto e chiuderà fra circa 8 mesi. "Un’altra ampia superficie - ha anticipato il presidente Paolo Regini - dove troveranno casa altre espressioni artistiche, dal mondo della lettura a quello della fotografia. Sarà il completamento del progetto, un centro culturale vivo che interagirà con la comunità, in perenne evoluzione e aperto a tutte le espressioni del sapere". Un progetto, quello dell’opera architettonica di "Cambio", svolto dallo studio Metrocubo e curato (negli spazi espositivi) dallo studio Guicciardini & Magni Architetti insieme a Opera Laboratori. "Un polo destinato a diventare un punto di riferimento importante per la comunità - ha commentato la neo sindaca Francesca Giannì – Sono certa che ’Cambio’ diventerà un volano per la crescita della città".

Y.C.