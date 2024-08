“Cattivissimo me 4“ al Cinema d’estate

E’ arrivata alle ultime battute la rassegna di cinema all’aperto che è stata protagonista dell’agosto certaldese. Nella straordinaria cornice del cortile di Palazzo Pretorio sono stati proiettati film d’autore, successi al botteghino della passata stagione e grandi anteprime dell’estate 2024, come l’atteso "Cattivissimo me 4" firmato da Chris Renaud e Patrick Delage che chiude stasera i suoi cinque giorni consecutivi di proiezione.

Il “Cinema d’estate“ certaldese ha offerto momenti di svago e intrattenimento declinati secondo i gusti di un pubblico variegato, senza tralasciare nessuno e regalando emozioni nel panorama unico e irripetibile di Palazzo Pretorio a Certaldo Alto. Dopo l’ultimo episodio della saga dedicata al cattivo dal cuore d’oro protagonista del film di stasera, domani tocca a "La sala professori" un film drammatico diretto da Ilker Catak e candidato all’Oscar 2024 come miglior film straniero. Il 28 agosto sarà "La chimera" di Alice Rohrwacher (nella foto) a emozionare il pubblico con le vicessitudini di un archeologo che resta invischiato in un traffico clandestino di reperti mentre il 29, per la gioia dei giovanissimi e la riflessione di chi ha figli adolescenti, torna sullo schermo un’altra grande anteprima di questa estate, "Inside out 2" di Pete Docter e Kelsey Mann. Gran finale il 30 agosto, con la replica di "Cattivissimo me 4".