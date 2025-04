Castelfiorentino: oggi è il “Fashion day“

CASTELFIORENTINOSarà un fine settimana ricco di iniziative quello che si svolge nel centro di Castelfiorentino. Si parte oggi dalle 16 alle 20 con “Castello Fashion day“. Ad animare le vie del centro cittadino sfilate di moda, acconciature live e musica dal vivo oltre a Food experience e animazioni per grandi e piccini. Unica vera protagonista sarà la moda, con modelle e modelli che all’interno di piccoli ‘salottini’ all’aperto daranno vita a cambi di outfit. Tanti, poi, i banchi allestiti per l’occasione nelle principali vie del centro commerciale naturale (corso Matteotti, via Testaferrata, via Bovio, via Garibaldi e via Ferruccio), dove si diffonderà anche l’energia delle performance itineranti del Circo Nero. "Oltre a offrire ai commercianti l’opportunità di presentare le nuove collezioni della stagione estiva – sottolinea il vicesindaco con delega al Commercio, Fabio Tinti –, “Castello Fashion Day“ riesce a mettere insieme tante iniziative di animazione aperte a tutti". Domani dalle 8.30 in piazza Gramsci poi spazio al 25esimo raduno di auto storiche: dalla mitica Fiat 500 alla grintosa Alfa Romeo "Giulia". Alle 11.30 è invece in programma un giro turistico sulle colline circostanti della Valdelsa con pranzo alle 13 in un ristorante convenzionato. Per informazioni e prenotazioni si può scrivere una mail a [email protected], oppure telefonare al 360 707622 (Vincenzo) o al 338 2787174 (Paolo).