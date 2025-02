Caso “Gonnelli“, presentato ricorso contro la delibera della Metrocittà

L’Istituto Comprensivo Gonnelli manterrà l’autonomia scolastica anche per il 2025/26, alla luce della sospensiva decretata dalla giunta regionale e dell’effetto del decreto legge dello scorso 16 gennaio. Ma, "di doman non v’è certezza", scriveva Lorenzo Il Magnifico. E proprio in ottica futura, guardando all’anno scolastico 2026/27, le amministrazioni di Gambassi e Montaione hanno dato mandato a un legale di ricorrere contro la delibera del consiglio della Metrocittà sul dimensionamento scolastico, che lo scorso dicembre aveva sancito l’accorpamento del Gonnelli con il Don Milani di Montespertoli. L’atto è stato depositato la scorsa settimana e punta ancora il dito contro i criteri per decidere l’istituto scolastico da accorpare: il Galileo di Firenze fu "salvato" prendendo come parametro la "storicità" di una scuola che aveva avuto studenti illustri quali Oriana Fallaci, Carlo Collodi, Margherita Hack, Giosuè Carducci e Tiziano Terzani. Ma che aveva circa duecento studenti in meno del complesso di Montaione e Gambassi, essendo l’unico sotto la "soglia critica" per gli accorpamenti che era stata contestata proprio al Gonnelli. "Continuiamo a ritenere che si tratti di un criterio non oggettivo. Tanto più che anche quest’anno le previsioni delle iscrizioni parlano di un numero superiore alle 600 unità – commentato i sindaci Pomponi e Marzocchi – Andremo fino in fondo".

Giovanni Fiorentino