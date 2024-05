Case popolari, ci sono i soldi. Lavori in 187 abitazioni sfitte. Operazione da oltre 300mila euro

Un’operazione con un quadro economico di circa 316mila euro, che si pone l’obiettivo di ristrutturare almeno 33 alloggi popolari (con altri nove in ’stand-by’, per un totale di 42) situati in tutto il territorio dell’Unione in modo tale da poterli rendere nuovamente disponibili nel 2025. A tanto ammonta il contributo regionale assegnato all’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa, con Publicasa che ha presentato un piano di interventi pronto a partire nel giro di pochi mesi.

Per un progetto che mette gradualmente nel mirino i 187 alloggi attualmente sfitti sui 1.591 presenti entro i confini dell’Unione dei Comuni (35 dei quali già disponibili per l’assegnazione, però). La situazione migliore sembra quella di Capraia e Limite, mentre Empoli (anche per ovvie ragioni demografiche) necessita di maggiori attenzioni. Ripartendo da Empoli dicevamo, dove i lavori in questione riguarderanno ben 14 delle 56 case popolari attualmente libere: si parla di oltre 62mila euro (a margine di un altro alloggio da ristrutturare in caso di avanzo di gara, che porterebbe il computo a 67mila).

A seguire c’è Fucecchio: Publicasa ha intanto proposto di rimodernare sei appartamenti popolari (più un altro nella migliore delle ipotesi) su un totale di 36 adesso non affittati. Spesa prevista, 37mila euro circa (pronti a salire a 46mila).

A quota tre (con possibilità di un quarto cantiere a testa) ci sono sia Certaldo (con un patrimonio di edilizia residenziale pubblica ammontante a 18 unità, per quel che concerne le case sfitte) e Castelfiorentino (30): nel primo caso l’intervento richiesto vale dai 29mila ai 38mila euro, nel secondo dai 28mila ai 35mila. Per le altre realtà comunali è stato proposto un solo intervento, con un secondo a testa da effettuare qualora i fondi residui lo consentissero. Quello economicamente più impegnativo riguarda Gambassi: 17.500 euro circa, per recuperare uno dei 12 popolari sfitti.

A seguire Vinci (17.450, a fronte di sette case libere) e Capraia e Limite: 17.300 euro circa, per ristrutturare uno dei due alloggi ancora liberi. A chiudere, Montespertoli (11.580 euro, su un totale di quattro appartamenti da rendere ancora fruibili) Montelupo (11.530, otto alloggi sui cui lavorare) Cerreto Guidi (11.510, a fronte di sei case totali da rimettere a nuovo) e Montaione (4.160 circa su otto alloggi). Per quel che riguarda il cronoprogramma, l’intenzione è di affidare i cantieri entro il prossimo 30 giugno, per vedere gli operai a lavoro entro il 31 luglio successivo e completare le opere prima del 31 dicembre prossimo.

Giovanni Fiorentino