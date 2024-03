Casa dolce casa, quanto ci costi.... Il capoluogo resta il sogno proibito

di Giovanni Fiorentino

Empoli il contesto mediamente più caro per chi cerca casa, Gambassi Terme quello più economico. Questo è quel che si evince dagli ultimi dati resi noti dall’Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate per fotografare il trend del 2023, per quanto concerne l’Empolese Valdelsa. Si tratta di valori indicativi, ottenuti facendo la media fra i valori delle varie zone – e di tutte le tipologie di immobili ad uso abitativo, dai monolocali alle ville – dei comuni presi in considerazione: è chiaro, ad esempio che, in quasi tutti i casi presi in oggetto, il centro storico faccia registrare valutazioni economiche superiori a quelle delle frazioni periferiche.

Andiamo quindi per ordine: in quale realtà comunale gli utenti intenzionati ad acquistare casa devono prepararsi a sostenere l’investimento economicamente più oneroso? Empoli, si direbbe: la valutazione media è di 1.950 euro circa, mentre per un immobile in affitto servono 6,3 euro al metro quadrato. Un primato dettato con tutta probabilità dalla centralità della realtà comunale in oggetto, oltre che da un maggior accesso ai servizi rispetto.

A completare il podio in termini di valutazione per la vendita ci sono Montelupo e Montespertoli: 1.930 euro al metro quadrato nel primo caso, 1.900 nel secondo. Un divario minimo che si inverte se prendessimo invece come riferimento le locazioni: 5,9 euro per metro quadrato a Montespertoli, 5,8 euro per metro quadro per Montelupo. Avanti con Capraia e Limite, in quarta posizione: chi vuol comprare deve prepararsi ad una valutazione di 1.800 euro medi, mentre chi vorrebbe prendere una casa in affitto dovrà partire da una media di 5,4 euro al metro quadrato.

Un po’ meno costosa Vinci: si parla più o meno di 1.650 euro per chi compra e 5 euro per chi pensa ad una locazione. Ci sono poi Cerreto Guidi e Montaione, che procedono in pratica in tandem: rispettivamente 1.525 e 4,6 euro per Cerreto e 1.500 e 4,8 per Montaione. In questi due contesti è forse il criterio della limitata disponibilità di case (se non altro rispetto ad altri territorio comunali esaminati) a decretare i prezzi. Più economica Certaldo, sempre sulle basi delle statistiche: 1.450 euro al metro quadro la stima media, 4,75 quella dell’affitto. Fucecchio è più conveniente di Castelfiorentino per quel che riguarda le vendite (1.260 euro al metro quadro contro 1.380) ma Castello ’vince’ sul fronte degli affitti (4,5 euro da un lato, 4,8 dall’altro). Ed eccoci infine a Gambassi: comprare un appartamento costa in media ’solo’ 1.175 euro al metro quadrato, mentre il canone di locazione è di 4,4 euro al metro quadro. Saranno le prossime settimane a confermare o a rinnovare il quadro, ad ogni modo.

"C’è mercato attivo e vivace sugli immobili indipendenti, come villette e terratetti o appartamenti al pianterreno con giardino – ha anticipato Carmine D’Onofrio, responsabile Mediatori Group per Fucecchio e l’Empolese, facendo una riflessione mirata sul nostro territorio – dal post-Covid i cittadini considerano ancor più la casa come bene di prima necessità. Per chi si approccia oggi all’acquisto di una casa, è fondamentale avere risparmi da parte. Anche per poter avere tassi di mutuo più interessanti".