Casa Boccaccio. Il Decameron. Novelle e teatro

CERTALDO

Ultimo appuntamento dell’anno con la rassegna di letture del Decameron a cura della compagnia teatrale “L’Oranona Teatro”: venerdì 8 dicembre, alle 21.30, in Casa Boccaccio c’è l’ingenua Alibech.Protagonista della decima novella della terza giornata è la giovane Alibech, tanto candida ed innocente da credere a qualsiasi cosa pur di diventare eremita e seguire la sua fede cristiana. Ancora una volta l’ingegno boccacciano tratteggia la trama, intrisa a tratti di misticismo, mentre giochi linguistici e metafore fanno esplicito riferimento all’eros per un racconto malizioso dove la seduzione diventa imbroglio.Voce narrante Giovanni Pruneti, alla chitarra classica Alessio Montagnani, musiche composte dal maestro Damiano Santini, direzione artistica di Martina Dani Recchi.

“Si racconta le novelle del Boccaccio” è un progetto dell’Associazione Polis a cura de L’Oranona Teatro, che ha residenza a Certaldo all’interno dell’Associazione Polis, coprodotto dall’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio e in collaborazione con il Comune di Certaldo.

L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria al numero 0571663580 oppure scrivendo a [email protected]. E’ possibile ascoltare le novelle anche grazie a due audiolibri, contenenti le letture integrali delle prime due giornate, direttamente sulla pagina del sito internet dell’Ente Boccaccio. Inoltre, le novelle relative alla prima giornata sono ascoltabili anche su Spotify grazie al contributo di Fondazione CR Firenze.L’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio, con sede in Casa Boccaccio a Certaldo, svolge la propria attività istituzionale operando in vari campi degli studi su Boccaccio, organizzando manifestazioni culturali di vario tipo (mostre, convegni, conferenze) e promuovendo ricerche scientifiche anche in collaborazione con altri istituti e centri di ricerca, italiani e stranieri. Arricchisce, inoltre, la biblioteca nella casa museo dello scrittore certaldese, con edizioni di opere di Boccaccio e studi critici sull’autore.