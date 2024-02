C’art, l’obiettivo è più vicino. Pioggia di contributi per la scuola di teatro

Il Teatro C’art vince il Premio crowdfunding per la cultura, offerto dalla piattaforma leader del crowdfunding in Italia, Rete del Dono. Con una raccolta di 22.524 euro, oltre ai 3mila offerti da Rete del Dono come premio, è stato raggiunto e addirittura superato l’obiettivo iniziale di 25mila euro destinati alla ristrutturazione della nuova sala teatrale per spettacoli e formazioni. Contributi importanti alla campagna sono stati la partecipazione degli artisti del collettivo Lambe Lambe Italia che supportati anche dalla pasticceria Dei che ha offerto un buffet a tutti i partecipanti, si sono esibiti davanti a oltre cento persone permettendo di raccogliere ulteriori 1.070 euro. Anche il Circolo Arci I Poggio di Ortimino ha abbracciato la causa, organizzando un evento con un mercatino, merende, laboratori per i più piccoli guidati da Teresa Bruno e performances artistiche di Stefano Marzuoli e musicali di Alberto Marzocchi. L’evento è riuscito a raccogliere 1.022 euro. La vittoria del Premio costituisce un passo significativo verso l’ambizioso progetto Abbracciarte, mirato alla creazione della prima Scuola di Teatro comico contemporaneo in Italia.

La campagna di raccolta fondi, iniziata lo scorso novembre, ha già messo insieme 240.404 euro permettendo al C’art di acquisire l’immobile oggetto di ristrutturazione adiacente al già esistente Teatro e avviare i lavori di ristrutturazione. Fondamentali il supporto del Comune di Castelfiorentino e il contributo della Fondazione Cassa Risparmio di Firenze con il bando Spazi Attivi (grazie ai quali è stata ottenuta la metà del costo della ristrutturazione) e il sostegno della Banca di Cambiano.