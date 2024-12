Carramba che ’Fiesta’ all’Excelsior. Canino rende omaggio a Raffaella

Grandi nomi al Teatro Excelsior, ormai ci siamo. Liberamente è pronto a portare in scena il primo. C’è grande attesa per Fabio Canino che dopodomani sarà a Empoli per il suo personalissimo omaggio a Raffaella Carrà. Tutti invitati alla "Fiesta" che l’attore e presentatore fiorentino, volto noto della fortunatissima trasmissione di Rai1 “Ballando con le Stelle“, dedica al suo ’mito’. Una serata per ricordare, per ridere, divertirsi e riflettere. Alle 21 su il sipario; sul palco anche Mariano Gallo, Sandro Stefanini, Simone Veltroni e Samuele Picchi, per uno spettacolo che vede la regia firmata da Piero Di Blasio. Sarà un tributo alla madre delle "Carrambate", alle sue indimenticabili canzoni che il pubblico si ritroverà a cantare e a ballare. Ma le sorprese non mancheranno, perché questo show, in tournée da 20 anni, cambia ogni sera. Uno spettacolo spassoso in cui ci si diverte riflettendo sul mondo gay e su argomenti di attualità, dalla politica alla religione. Si tratta del primo progetto teatrale in assoluto dedicato a Raffaella Carrà, nato nel 2001, che ora approda in città. Padrone indiscusso della scena sarà proprio Fabio Canino, in una pièce originale che coinvolge direttamente il pubblico in sala, offrendo la possibilità agli spettatori di scegliere il finale fra tre diverse possibilità.

Spazio poi all’improvvisazione. Volete rivedere il primo amore? Incontrare un vecchio amico? Le vostre storie potrebbero salire sul palco con Canino per trasformarsi in vere e proprie "Carrambate". Insieme a La Nazione, l’attore potrà valutare le storie più curiose e portare sul palco quella sorpresa che Raffaella inventò negli anni ’90 proprio nel celebre programma ’Carramba che sorpresa!’. Un format, quello proposto da "Fiesta", che ha già conquistato tante città d’Italia. Se sapete come mettervi sulle tracce della persona da incontrare e farle una sorpresa, se sapete dove cercarla, scrivete a [email protected] per segnalarci la storia. Senza dirlo in giro, però, perché voi stessi potreste essere protagonisti. I biglietti per lo spettacolo sono disponibili su www.ciaotickets ma anche al teatro Excelsior o al locale C.risiamo. Il 2024 dell’Excelsior chiuderà con un altro appuntamento dal sapore musicale. Il 20 dicembre tocca a Antonella Ruggiero, ex cantante dei Matia Bazar, una delle voci più apprezzate e originali del panorama italiano.

Y.C.