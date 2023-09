Caro-energia, arrivano gli aiuti. Il contributo erogato a 17 aziende

Magari quel Genio di Leonardo avrebbe anche trovato il modo di far risparmiare in bolletta. Intanto, la sua patria oggi sta cercando di alleviare le sofferenze delle proprie aziende per il caro-energia. Dovuto, giova rammentarlo e lo fa la stessa giunta Torchia, al conflitto russo-ucraino e alla pandemia da Covid19. I numeri: sono 17 - la graduatoria è stata appena pubblicata - le aziende ammesse al contributo straordinario del Comune di Vinci a favore delle attività economiche a seguito degli aumenti dei costi energetici dello scorso anno. Nove invece quelle non ammesse: una, a causa della presentazione della domanda dopo la scadenza del bando; quattro per aumento della bolletta di importo inferiore al contributo previsto; altre due domande non sono state ammesse per mancata presentazione dell’integrazione richiesta e infine la richiesta di altrettante - si spiega - è stata bocciata per tributi comunali che non sarebbero stati ancora saldati alla data di presentazione dell’istanza.

Nel 2022 la giunta Torchia aveva preso la decisione di erogare alle attività economiche di Vinci un contributo straordinario a seguito delle difficoltà derivanti dall’aumento del costo della fornitura di energia elettrica. La scadenza per la presentazione delle domande era prevista per il giorno 6 febbraio scorso. In tutto, il monte-contributi del Comune è di 9mila euro. A ciascuna attività, a lista confermata, dovrebbero andare circa 500 euro. La base della decisione era questa: "Il quadro dell’attuale situazione economica determinatasi per effetto della crisi derivante dall’epidemia Covid19, e da ultimo dal conflitto bellico in corso in Europa. I soggetti economici operanti sul territorio di Vinci continuano a subire importanti danni economici anche a causa dell’aumento dei prezzi delle fonti energetiche e quindi dei conseguenti maggiori oneri sostenuti nel corso dell’anno 2022". La situazione è oggettivamente complicata, e risuona parecchio quel conflitto bellico "in Europa". Che cioè ci riguarda molto da vicino. E lo scrive il Comune di Vinci che non è uno qualsiasi come peso storico e culturale nell’Europa medesima.

