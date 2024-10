Capire lo smartphone. Una lezione per tutti

Fucecchio, 13 ottobre 2024 – Nel mese di ottobre, al punto digitale facile di Fucecchio all’InformaGiovani, sono in programma due incontri di facilitazione digitale gratuiti: giovedì 24 alle 16 per un’introduzione allo smartphone e giovedì 31 sempre alle 16 per una lezione su come utilizzare app e Spid su smartphone. I punti digitale facile sono centri fisici il cui scopo è fornire ai cittadini un adeguato supporto e una mirata formazione sui servizi online della Pubblica amministrazione per favorire l’inclusione digitale e l’aumento nella popolazione delle competenze informatiche.

Il punto digitale facile di Fucecchio è inserito nella sede dell’InformaGiovani, che rappresenta un servizio storico e un punto di riferimento per tutti i cittadini per avere informazioni e orientamento su tante tematiche: scuola, lavoro, formazione, cultura, eccetera. Tra l’altro questo servizio è anche innovativo come modalità di gestione della pubblica amministrazione, perché è gestito in collaborazione tra il personale di due servizi: l’InformaGiovani e l’Urp.