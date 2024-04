Caos sui bus: "Stop anticipato alle lezioni"

EMPOLI

Da una parte, famiglie preoccupate per la gestione del trasporto pubblico. Dall’altra gli utenti che si servono degli autobus per le commissioni quotidiane come andare al supermercato o alle poste. Nel mezzo Autolinee Toscane, al centro di nuove proteste. "Soprattutto per gli orari mostrati nei tabelloni alle fermate - lamenta un cittadino di San Miniato che spesso si muove verso Empoli - O sono vecchi e non aggiornati, o non sono esposti. La app? Anche quella fornisce orari che non combaciano con le corse effettive". Un problema già segnalato all’azienda di trasporto pubblico. "Alla stazione di piazza Don Minzoni non sono indicati orari corretti, in più la domenica le biglietterie sono chiuse".

Il caos si sposta poi sulla linea che passa da via Sanzio. "C’è un problema di sicurezza. Botte, spintoni per accaparrarsi un posto sui bus già pieni". E lo avevano fatto presente all’inizio dell’anno scolastico anche i genitori degli studenti chiedendo una soluzione. Studenti che spesso restano a piedi a meno che non ci sia un genitore pronto ad andarli a prendere. Bus sovraffollati, un disagio che trova conferma nelle parole della dirigente del liceo Pontormo. "La situazione di via Sanzio è da sempre critica, sia per il numero di studenti sia per le corse insufficienti. La lamentela delle famiglie è giustificata, soprattutto per i paesi più periferici. Noi cerchiamo di venire incontro alle esigenze dei ragazzi prevedendo un’uscita anticipata di 5/10 minuti in caso di corse bus a ridosso dell’orario di uscita". "Il servizio nei pressi delle scuole cosí come definito dalla Città Metropolitana di Firenze - risponde Autolinee - risulta adeguato sia in termini di corse che di posti. Come per ogni fermata, più o meno affollata, invitiamo tutti i passeggeri ad attendere in modo composto e salire in modo ordinato".