Alla scoperta del Giardino delle rose

CERRETO GUIDI

Un sabato all’insegna delle rose. Ecco come si preannuncia domani a Cerreto Guidi, grazie ad un nuovo appuntamento con "Open Week", rassegna promossa ed organizzati dal Comune con la gestione operativa della Pro Loco e in stretta collaborazione con alcune associazioni locali. Il ciclo di incontri farà infatti tappa al Giardino delle Rose Antiche (ritrovo alle 15.30 presso l’Ufficio turistico comunale). Un bus navetta porterà i partecipanti fino alla Fattoria “La Villetta”, sul crinale di Cerreto Guidi che si affaccia sul Padule di Fucecchio, per visitare un meraviglioso roseto di rose antiche. Alle 16.30 è poi in programma la visita guidata a quasi mille rosai secondo la loro predominanza in un particolare periodo storico. Sarà così possibile visitare la terrazza delle rose dei Romani, quella delle rose dell’Islam, quella delle rose dei Medici e così via.

Con le rose antiche, alla Fattoria “La Villetta”, si producono raccolte di petali per infusione o cucina, essenze e confetture. Alla fine della visita è prevista anche una degustazione dei prodotti. Il ciclo di iniziative di “Open Week“, a Cerreto Guidi, si concluderà domenica 12 maggio con la camminata storica "Camminando sulle Terre dei Medici: gli antichi tesori di Palagio".