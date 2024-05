Birra a un minorenne. Bar chiuso per sette giorni: "Una sanzione esagerata"

Una nuova chiusura per il bar del circolo di piazza del Popolo a Montespertoli. L’ordinanza di sospensione per sette giorni è stata notificata ieri dai carabinieri della stazione cittadina. I militari hanno provveduto a informare i gestori del provvedimento emesso dal Questore di Firenze, in base al quale si stabiliva la sospensione della attività commerciale ai sensi dell’art 100 del testo unico di polizia per motivi di ordine pubblico. L’ordinanza prevede la sospensione della attività per la durata di sette giorni a decorrere dal giorno successivo la notifica. Da oggi dunque il bar resterà chiuso. Un analogo provvedimento venne fissato nel dicembre scorso, ma in quell’occasione la chiusura fu di dieci giorni. I gestori del circolo si difendono. "La decisione di chiuderci nuovamente – raccontano – è stata presa a seguito di un errore che abbiamo commesso: siamo stati multati per aver dato una birra a un minorenne. Abbiamo sbagliato, ma la nostra nuova addetta si era semplicemente fidata quando lui a precisa domanda, ha detto di essere maggiorenne".

"Non gli ha chiesto il documento per verificare. Avrebbe dovuto, pagheremo la multa che ci hanno fatto – proseguono i gestori del circolo –. Ma da qui ad arrivare alla chiusura non lo riteniamo giusto, soprattutto perché è stata valutata una recidiva per l’altro episodio: una rissa avvenuta fuori dal locale, compiuta da persone che non erano sicuramente nostri avventori". Il consiglio per chi gestisce un bar è quello di chiedere sempre il documento a chi ordina alcol e non sembra in età da poterlo fare.

f.m.