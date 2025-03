Cantieri sulla nuova 429. Divieti alternati a giorni

Avviso agli automobilisti. Da martedì primo aprile sino a venerdì 4 aprile un ampio tratto della nuova 429 fra Certaldo e Poggibonsi rimane chiusa al traffico per importanti lavori di manutenzione. Tra la patria del Boccaccio e la vicina Valdelsa Senese il collegamento è assicurato dalla vecchia – e notoriamente pericolosa – 429, che attraversa le varie aree industriali di Certaldo e Barberino. Il provvedimento è stato preso ieri dalla Provincia di Siena: si tratta di un primo intervento urgente di manutenzione straordinaria per mitigare i tratti deteriorati con il rifacimento della pavimentazione stradale nel tratto della Sr 429 bis di Valdelsa compreso tra la rotatoria di Zambra-Cusona e la rotatoria di Badia e Elmi. Quest’ultima è fra quelle che riguarda direttamente Certaldo. Si vuole così "consentire il transito dei veicoli in sicurezza".

È stata quindi disposta la chiusura al traffico della Sr 429 bis martedì primo aprile dalle 9 e fino alla conclusione dei lavori tra la rotatoria di Zambra-Cusona e quella di Badia a Elmi, e da mercoledì 2 aprile (dalle 9) a venerdì 4 nel tratto fra la rotatoria di Stallacce e sempre quella di Badia a Elmi. Il traffico diretto in entrambe le direzioni sarà deviato sul percorso stradale alternativo costituto appunto dalla vecchia Sr 429 di Valdelsa.

La nuova arteria per oltre 12 chilometri fra Poggibonsi e Certaldo venne inaugurata nel 2012, e già altre volte, visto l’elevato volume di traffico, ha avuto bisogno di interventi. Quella di oggi – si precisa dalla Provincia di Siena, che fu capofila del progetto – è un’attività di manutenzione straordinaria cui farà seguito un intervento strutturato da parte della Provincia stessa, del valore di un milione e 400mila euro già finanziato con risorse delle Regione Toscana, il cui studio di fattibilità tecnica è già stato predisposto.

Seguiranno nei prossimi mesi la progettazione esecutiva e la gara per l’affidamento dei lavori che sono previsti in estate. Si cerca di imprimere un’accelerazione, in sintesi, per farsi trovare pronti a settembre con la ripresa delle attività nel polo produttivo valdelsano.

Andrea Ciappi