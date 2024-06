Cantiere ex-cinema Risorti. I lavori avanti a ritmo serrato. Scattano i limiti al traffico

Il cantiere sta proseguendo a pieno ritmo e dovrebbe ormai essere alle battute finali, con l’obiettivo di chiudere le operazioni entro le prossime settimane (nella migliore delle ipotesi). Nel frattempo, per agevolare il lavoro degli operai, il Comune ha accolto la richiesta di revisione temporanea della circolazione veicolare presentata dalla ditta edile che sta occupandosi del secondo stralcio dell’opera. E’ il punto sull’operazione di recupero dell’ex-cinema Risorti, che secondo il progetto varato dalla precedente amministrazione dovrà diventare un nuovo polo aggregativo. L’idea, nel dettaglio, è di far sì che il nuovo edificio possa fungere da centro d’aggregazione per giovani durante i mesi invernali e da cinema all’aperto per l’estate.

Si è reso necessario adottare provvedimenti di modifica alla viabilità per il tempo necessario all’ultimazione dei lavori, secondo l’avanzamento degli stessi (salvo proroghe per condizioni meteo avverse) atti a consentire lo svolgimento del lavoro richiesto e a tutelare la sicurezza della circolazione stradale (garantendo, al contempo, la pubblica e privata incolumità). Misure che dovrebbero entrare in vigore già da oggi e durare sino alla fine delle operazioni: ogni giorno, dalle 7 alle 20, fra le altre cose, sarà ad esempio istituito un doppio senso di marcia su via Baccio da Montelupo all’ingresso da via San Giuseppe.