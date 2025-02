Campionato regionale a Castelfiorentino. In gara 300 atleti

Il meglio della kick boxing toscana fa tappa a Castelfiorentino. Domai alle 10.30 al Pala Gilardetti si terrà infatti la seconda fase del campionato regionale di questa disciplina che combina la tecnica del pugilato con le arti marziali. Circa 300 gli atleti ai nastri di partenza. Organizzate dalla FederCombat Coni in collaborazione con la Polisportiva I’Giglio e il patrocinio del Comune di Castelfiorentino, le gare proseguiranno poi nel pomeriggio fino alle 19 circa. Gli incontri si svolgeranno a "contatto leggero", con l’uso del tappeto. I primi quattro saranno promossi al Criterium, dal quale saranno selezionati coloro che accederanno alle finali nazionali. L’ingresso è aperto a tutti. Tra i protagonisti anche una decina di atleti della Polisportiva I’Giglio di Castelfiorentino, che ospita questa manifestazione non a caso. A Castelfiorentino, infatti, la kick boxing viene praticata da oltre 40 anni e qui sono cresciuti maestri come Stefano Cinci (cintura quarto Dan) e Moreno Sanità, attuale presidente della Federcombat regionale e due volte vincitore del campionato italiano (1991 e 1996) nonché undici volte di quello regionale. Per chi volesse provare questa disciplina può contattare il maestro Cinci al 338 8724166.