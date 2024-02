Campinoti pronto per la sfida. Dimissioni da Confindustria: "Non cerco poltrone come altri"

Arrivederci e grazie. La trasformazione è già in atto: Simone Campinoti sta svestendo i panni dell’imprenditore per immergersi sempre di più nel nuovo ruolo di candidato sindaco per il centrodestra alle elezioni in programma a giugno. Le dimissioni da consigliere di Confindustria sono solo l’ultimo passo. "Per correttezza e come è nel mio stile ho dato le dimissioni da tutti i ruoli che avevo – spiega Campinoti –, mentre altri le cercano, io ho lasciato tutte le poltrone conquistate non certo per simpatia. C’è chi pensa alla politica come una scorciatoia per trovare lavoro e posto al sole. Io a 60 anni lascio tutto alle spalle e per senso civico mi butto in qualcosa in cui credo per il bene del territorio". La nuova sfida è scardinare la roccaforte rossa del Pd. Un fortino che a Empoli non ha mai vacillato. "Spero di riuscire in questa impresa epica – dice Campinoti –, comunque vada porto a casa un’esperienza incredibile".

Quanto a Confindustria, Campinoti invoca una ventata di rinnovamento: "Penso sia il momento di lasciare spazio ai giovani, i più vecchi come me, e non solo, dovrebbero farsi da parte. Sul territorio ci sono davvero giovani talentuosi che meritano il massimo, donne e uomini che sono veramente il ricambio generazionale che oggi occorre per riportare le manifatture al centro di tutto, anche nel contesto Confindustria a cui ho dato tanto almeno quanto ho ricevuto, e al quale voglio bene come al territorio". Ora lo sguardo in avanti: a breve sarà fissata una conferenza stampa ufficiale per presentare la candidatura e il programma elettorale, poi il via agli incontri con i cittadini.

a.p.