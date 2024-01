Camper davanti agli ambulatori. Il monito del sindaco ai proprietari: "Occupano i posti dei pazienti"

Vinci, 11 gennaio 2024 – Da una parte una ventina di camper posteggiati in via Sanzio, nel Comune di Vinci, al parcheggio che dovrebbe essere a servizio degli utenti della Casa della Salute. Dall’altra anziani con mobilità limitata e persone con problemi di salute che dovrebbero godere del diritto di parcheggiare in libertà, comodamente, vicino alla struttura. I proprietari dei veicoli "ingombranti" che stazionano per settimane, a volte anche mesi e che occupano per dimensioni due posti auto, sono stati ’redarguiti’ da Giuseppe Torchia. Il dibattito ha preso piede sui social, tra favorevoli e contrari.

Sindaco, ci spieghi il problema.

"Si è determinata una situazione non più tollerabile: la sosta stanziale di camper che precludono la possibilità del parcheggio a coloro che devono accedere alla Casa della Salute. Premetto che non ho nulla contro i camper che sono a tutti gli effetti degli autoveicoli che hanno l’obbligo del rispetto delle norme del codice della strada. Però, questi veicoli hanno una peculiarità che li differenzia dagli altri mezzi: hanno tempi di sosta molto lunghi".

Il parcheggio è molto frequentato e di quei posti c’è bisogno. Per questo ha lanciato un appello?

"C’è di mezzo l’interesse collettivo, che un sindaco deve assolutamente tutelare. Corrisponde col garantire la fruibilità di un servizio sanitario di prossimità alle persone più deboli, in particolare gli anziani o coloro che hanno problemi di salute. Quindi sì, mi appello ai proprietari di questi camper".

Cosa chiede?

"Li invito a trovare una collocazione diversa, che penso non sia complicato trovare, in un Comune come Vinci, che non ha parcheggi a pagamento. Non si tratta di turisti ma di camper di cittadini che stanno fermi per mesi".

Invece del rimessaggio…

"Scelgono di fermarsi proprio nel parcheggio della Casa della Salute dove è stato tolto il cartello della pulizia delle strade, per evitare disagi ai cittadini che frequentano la struttura. Dato che a Vinci non ci sono parcheggi a pagamento, insisto: l’unico obbligo dei proprietari è spostare il camper altrove, facendo attenzione una volta alla settimana agli orari della pulizia".

Una richiesta legittima, fattibile.

"Elementare, direi. Invito i diretti interessati a liberare il parcheggio da questa occupazione permanente, altrimenti l’amministrazione comunale opterà per dei provvedimenti che renderanno non praticabile la sosta lunga. Rimaniamo comunque disponibili ad un confronto, per valutare soluzioni diverse".