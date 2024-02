Campatelli lancia la sua coalizione: "Le priorità? Trasporti e turismo"

"Ringrazio tutte le formazioni che mi hanno espresso il loro appoggio. E per quel che mi riguarda, resto disponibile al dialogo con altre formazioni di area progressista che si riconoscano nel nostro programma: come ho già detto, voglio essere il candidato di tutto il centrosinistra". Lo ha detto Giovanni Campatelli, l’avvocato 59enne che raccoglierà il testimone dal sindaco Giacomo Cucini nel rappresentare la coalizione alle prossime comunali. E dopo l’investitura ufficiale dello scorso mese, l’ex-presidente del consiglio comunale può incassare adesso anche il sostegno di Sinistra Italiana e di Azione. Compagini che faranno parte della coalizione composta ovviamente dal Partito Democratico e completata da una lista civica (che dovrebbe chiamarsi “Campatelli sindaco“). Non è però detto che la squadra non possa ampliarsi ulteriormente con Italia Viva: qualche contatto ufficioso ci sarebbe già stato, anche se la fumata bianca non è al momento arrivata. Contestualmente, sono state rese note le linee guida del programma elettorale che prevede fra le altre cose il completamento della 429 e il raddoppio ferroviario, la rigenerazione urbana per il rilancio del territorio, un presidio sanitario disponibile nell’arco delle ventiquattr’ore per l’emergenza urgenza, l’aumento dei servizi per la prima infanzia. Altri obiettivi di mandato sono il miglioramento del trasporto pubblico, la cura delle frazioni, l’ottimizzazione del turismo sui percorsi di campagna (preparandosi al meglio anche alla celebrazioni per il seicentocinquantesimo anniversario della morte di Boccaccio) e l’aumento della capacità attrattiva di Mercantia. Per chiudere con l’implemento della mobilità sostenibile tra centro e frazioni, lo sviluppo della comunità energetica, l’attenzione ai centri di aggregazione giovanili e il rinforzo numerico del corpo di polizia municipale e della videosorveglianza. "Si tratta di un programma che conto di affinare ulteriormente – ha aggiunto Campatelli – recependo ulteriori istanze da parte delle associazioni e della cittadinanza in generale". E la prossima settimana, il candidato dovrebbe già incontrare l’elettorato: la corsa verso le urne può dirsi iniziata.