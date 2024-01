Camminamento. A breve i lavori per altri due tratti

Il 2024? Dovrà essere ancora l’anno del camminamento che collegherà Gambassi capoluogo a Poggio all’Aglione, visto che la costruzione di altri due tratti dovrebbe entrare nel vivo nei prossimi mesi. Questo è quanto si evince dal piano triennale delle opere pubbliche inserito nel Documento unico di programmazione 2024-2026 approvato di recente, nel segno della continuità per un iter partito ormai sei anni fa. Lo scorso marzo era stato assegnato il cantiere per il "tratto D" del percorso pedonale (che congiunge Germagnana e Santa Cristina). Lavori che sono andati avanti e dovrebbero ormai concludersi a brevissimo in via definitiva: l’ultima novità riguardava alcune opere aggiuntive non previste nel disegno iniziale (si è resa necessaria ad esempio la realizzazione di una nuova barriera stradale di sicurezza e di alcuni interventi minori di sistemazione della viabilità) affidate ad ogni modo il mese scorso, con il quadro economico salito a 97mila euro circa. Solo ad operazioni definitivamente concluse si dovrebbe a quel punto passare al "tratto C" prima e al "tratto B" poi. Entrambe le opere sono state inserite nell’annualità corrente e prevedono tutte e due un esborso di circa 95mila euro, per un totale di 190mila. Saranno ad ogni modo le prossime settimane a fornire ulteriori riscontri.