Cambio di sede per il centro: "Sottosopra"

C’è un cambio di sede per il Centro Giovani Sottosopra del Comune di Fucecchio. Fino al prossimo 30 giugno, le attività per ragazzi si svolgeranno infatti alla Casa del Fanciullo in Vicolo delle Carbonaie, e dunque non più all’auditorium La Tinaia di Parco Corsini. Resteranno invariati, invece, gli orari di apertura, ovvero dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30. Il Comune ricorda che il Centro Giovani Sottosopra è un luogo aperto alle passioni e agli interessi di tutti i ragazzi dai 12 ai 25 anni che intendano condividere in maniera propositiva i propri pomeriggi tra studio e svago. Tante le attività proposte tra laboratori, giochi, sport ma anche momenti di incontro ed ovviamente lo spazio per supportare i ragazzi nei compiti scolastici. La nuova sede, inoltre, è dotata di spazi esterni per giochi come calcetto, basket e molto altro.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0571 23331,